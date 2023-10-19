Tesla Илона Маска удерживает 9720 биткоинов и может снова повлиять на рынок

Криптовалютный рынок после этого отчёта, что называется, зашевелился. Все помнят о влиянии персонального бренда Маска на криптовалюты, и в частности, на BTC.

Свою стратегию Маск начал реализовывать в 2021 году через Tesla, приобретя огромное количество BTC и вложив в эти активы $1,5 млрд. Тогда курс биткоина подскочил с $34 тысяч до рекордных $69 тысяч. Но достаточно быстро Маск избавился от 4320 BTC, объяснив это зависимостью криптовалюты от ископаемого топлива.

Теперь же стало известно об удержании Tesla указанных 9720 BTC, и, возможно, этот пункт Маск отметил не случайно.