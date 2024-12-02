Tesla ищет экспертов, которые могут создать систему удалённого управления роботами

Компания стремится внедрить технологию телеприсутствия, чтобы операторы могли контролировать действия роботов на расстоянии.

Такие системы могут пригодиться для работы в условиях, где автономные решения сталкиваются с трудностями, например, в логистике, на производственных линиях или в экстремальных средах.

В описании вакансии говорится, что Tesla ищет инженеров, которые смогут объединить технологии искусственного интеллекта и высокоточного управления для разработки платформы телемеханики.

Это позволит операторам вмешиваться в случае, если автопилот или автономные алгоритмы не справляются с задачами.

Напомним, что прямо сейчас Tesla активно развивает свой проект человекоподобного робота Optimus, который может стать ключевым звеном в реализации этой технологии.