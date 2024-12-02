Наука и технологии
Опубликовано 02 декабря 2024, 08:32
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Tesla ищет экспертов, которые могут создать систему удалённого управления роботами

Скорее всего, для своего детища — Optimus
Tesla открыла вакансию для специалистов, которые смогут создать систему удалённого управления роботами.
Tesla ищет экспертов, которые могут создать систему удалённого управления роботами
© Ferra

Компания стремится внедрить технологию телеприсутствия, чтобы операторы могли контролировать действия роботов на расстоянии.

Такие системы могут пригодиться для работы в условиях, где автономные решения сталкиваются с трудностями, например, в логистике, на производственных линиях или в экстремальных средах.

В описании вакансии говорится, что Tesla ищет инженеров, которые смогут объединить технологии искусственного интеллекта и высокоточного управления для разработки платформы телемеханики.

Это позволит операторам вмешиваться в случае, если автопилот или автономные алгоритмы не справляются с задачами.

Напомним, что прямо сейчас Tesla активно развивает свой проект человекоподобного робота Optimus, который может стать ключевым звеном в реализации этой технологии.

Источник:Tesla
Автор:Булат Кармак
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