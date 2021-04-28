Наука и технологии
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Tesla избавилась от биткоинов на более 7,5 миллиарда рублей
Но свои личные «битки» Маск оставил при себе в прежнем размере
Одной из главных новостей в мире блокчейна за последнее время была информация о покупке Tesla биткоинов на более 1 млрд долларов. Теперь, судя по всему, грядёт свежая волна обсуждений, ведь автопроизводитель избавился от криптовалюты на более 100 млн долларов.
Это, на момент написания материала, что-то около 7,5 млрд рублей. При этом глава Tesla, Илон Маск, заявил, что сделано это было с целью продемонстрировать надежность цифровой валюты как платежного средства, передаёт Bloomberg.
Что интересно, миллиардер отдельно уточнил — его биткоины останутся при нём, Также он добавил, что реализация криптовалюты, купленной в начале 2021 года, принесла Tesla 101 млн долларов дохода.
Остаётся дождаться реакции крипторынка на действия ИТ-гиганта.