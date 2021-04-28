Tesla избавилась от биткоинов на более 7,5 миллиарда рублей

Это, на момент написания материала, что-то около 7,5 млрд рублей. При этом глава Tesla, Илон Маск, заявил, что сделано это было с целью продемонстрировать надежность цифровой валюты как платежного средства, передаёт Bloomberg.

Что интересно, миллиардер отдельно уточнил — его биткоины останутся при нём, Также он добавил, что реализация криптовалюты, купленной в начале 2021 года, принесла Tesla 101 млн долларов дохода.

Остаётся дождаться реакции крипторынка на действия ИТ-гиганта.