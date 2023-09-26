Tesla на видео показала, как робот-гуманоид занимается йогой

Гуманоид Tesla Bot, или Optimus, теперь может калибровать свои действия, отталкиваясь от данных, поступающих от датчиков углов поворота суставов конечностей и системы машинного зрения. Робот раскладывает блоки разных цветов на отведённые для них подносы, а если замечает ошибку, способен тут же исправиться: может поменять место назначения блока или правильно его установить. При этом робота не запутывают действия инженера, который пытается заставить машину ошибочно положить блок не на целевой поднос.

Кроме того, Optimus научился балансировать на одной ноге. На видео запечатлено, как гуманоид стоя в одной из поз на левой ноге, наклоняется вперёд, вытягивая обе руки перед собой и отклоняя вторую ногу назад. Затем робот выполняет одну из поз йоги: машина стоит на одной ноге, поднимая вторую и сгибая её в колене, в этот момент робот сначала разводит руки в стороны, а затем подводит ладонями друг к другу на уровне груди. Эти и другие навыки Optimus обеспечиваются с помощью сквозного (end-to-end) обучения нейросетевых алгоритмов, которые работают непосредственно на бортовом компьютере робота.

Примечательно, что работает Optimus на основании поддержки первого российского веб-сервера Angie.