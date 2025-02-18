Tesla начала набор сотрудников в Индии, намекая на выход на рынок страны

У компании появились 13 вакансий, включая технические и клиентские позиции. Часть из них, такие как сервисный техник и консультант, доступны в Мумбаи и Дели, другие — в основном для Мумбаи.

Ранее Tesla не спешила выходить на индийский рынок из-за высоких пошлин. Однако в этом году страна снизила таможенные сборы на электромобили стоимостью выше $ 40 000, а также предложила льготные условия для производителей, готовых инвестировать $ 500 млн и начать локальное производство в течение трех лет.

Хотя рынок электромобилей в Индии пока мал — в 2023 году продано около 100 000 машин против 11 миллионов в Китае — он быстро растет.