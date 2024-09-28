Наука и технологии
Опубликовано 28 сентября 2024, 21:00
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Tesla начала продавать беспроводную зарядку для смартфонов Samsung и iPhone

Поддерживается беспроводная Qi-технология
Компания Tesla выпустила беспроводное портативное зарядное устройство, подходящее для устройств Samsung и Apple. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч.
Tesla начала продавать беспроводную зарядку для смартфонов Samsung и iPhone

© Via / Sammyfans.com

Зарядное устройство поддерживает Qi-технологию, которая используется Samsung и Apple, и обеспечивает беспроводную мощность до 15 Вт. Устройство может заряжать до двух устройств одновременно и подходит для телефонов и наушников.

Зарядное устройство получило магнитный шарнирный дизайн, который позволяет зарядке стоять во время подключения к гаджету, а встроенные индикаторы отображают уровень заряда. Зарядка имеет небольшой вес, при этом мощная и прочная, основание выполнено из замши Alcantara.

Сам зарядник может быть заряжен с помощью домашней зарядной площадки Tesla или через выход USB-C от розетки.