Tesla начала продавать беспроводную зарядку для смартфонов Samsung и iPhone

Опубликовано 28 сентября 2024, 21:001 мин.
Tesla начала продавать беспроводную зарядку для смартфонов Samsung и iPhoneПоддерживается беспроводная Qi-технология
Компания Tesla выпустила беспроводное портативное зарядное устройство, подходящее для устройств Samsung и Apple. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч.
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Зарядное устройство поддерживает Qi-технологию, которая используется Samsung и Apple, и обеспечивает беспроводную мощность до 15 Вт. Устройство может заряжать до двух устройств одновременно и подходит для телефонов и наушников.
Зарядное устройство получило магнитный шарнирный дизайн, который позволяет зарядке стоять во время подключения к гаджету, а встроенные индикаторы отображают уровень заряда. Зарядка имеет небольшой вес, при этом мощная и прочная, основание выполнено из замши Alcantara.
Сам зарядник может быть заряжен с помощью домашней зарядной площадки Tesla или через выход USB-C от розетки.
Источник:Sammy Fans
Автор:Андрей Кадуков