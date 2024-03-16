Tesla начнет производство электротягачей Tesla Semi в Берлине

Генеральный директор посетил открытие завода в Берлине после того, как он вынужден был приостановить работу на неделю из-за поджога, который повредил его электроснабжение.

На данный момент на заводе Gigafactory Berlin производится только модель Model Y. Местные немецкие СМИ сообщают, что Маск упомянул на мероприятии о том, что компания планирует начать производство Tesla Semi на этом заводе.

Он не предположил временной график для проекта. Компания до сих пор не анонсировала новую программу по производству автомобилей за Model Y для этого завода. Скорее всего, есть еще много работы, которую нужно выполнить, прежде чем это станет возможным.

На данный момент Tesla Semi производится в небольших объемах на предприятии за пределами Gigafactory Nevada.