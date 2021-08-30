Tesla начнёт продавать электричество

По данным TechCrunch, автопроизводитель намерен заняться поставкой электроэнергии. Соответствующая заявка уже была подана компанией в комиссию по коммунальным предприятиям штата Техас, США.

Для нового вида деятельности даже будет выделена отдельная дочерняя фирма — Tesla Energy Ventures.

В случае, если комиссия удовлетворит заявку компании Илона Маска, то она сможет напрямую продавать клиентам электричество, покупая её оптом у сторонних производителей. На сегодняшний день, к слову, в Техасе уже работают около 100 таких предприятий.

Ожидается, что ключевыми покупателями электроэнергии у Tesla станут владельцы электромобилей компании.