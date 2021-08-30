Tesla начнёт продавать электричество

Наука и технологии
Сегодня в 06:18
Tesla начнёт продавать электричествоПри этом главными покупателями должны стать владельцы электрокаров бренда
Судя по всему, Илон Маск серьёзно намерен расширить бизнес Tesla. Компания ранее уже отметилась выпуском различного мерча. Теперь же она пойдёт иным, более серьёзным путём.
По данным TechCrunch, автопроизводитель намерен заняться поставкой электроэнергии. Соответствующая заявка уже была подана компанией в комиссию по коммунальным предприятиям штата Техас, США.
Для нового вида деятельности даже будет выделена отдельная дочерняя фирма — Tesla Energy Ventures.
В случае, если комиссия удовлетворит заявку компании Илона Маска, то она сможет напрямую продавать клиентам электричество, покупая её оптом у сторонних производителей. На сегодняшний день, к слову, в Техасе уже работают около 100 таких предприятий.
Ожидается, что ключевыми покупателями электроэнергии у Tesla станут владельцы электромобилей компании.