Tesla научила говорить своего робота-гуманоида Optimus V3 с помощью ИИ Grok

Об этом Маск рассказал на платформе X (бывший Twitter), отметив, что только что провёл «отличный обзор» с командой Optimus.

В ответ на вопрос подписчика он подтвердил: Optimus V3 уже умеет говорить с помощью Grok. Это означает, что робот сможет более естественно взаимодействовать с пользователями и окружающей средой.

Ранее Tesla уже показывала видео, где Optimus самостоятельно ходит, балансирует и выполняет задачи на заводах. В V3 компания улучшила актуаторы, контроль движений и сделала пропорции более человечными.

Также заявлено, что робот получит руки с 22 степенями свободы — почти как у человека. Маск рассчитывает, что в 2025 году Tesla выпустит около 5000 таких роботов, что «примерно соответствует численности римского легиона».