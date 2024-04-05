Tesla научилась бороться с переманиванием своих ИИ-специалистов — она начала им больше платить

Tesla научилась бороться с переманиванием своих ИИ-специалистов — она начала им больше платитьНастоящая война за таланты
По словам Маска, OpenAI «агрессивно нанимает инженеров Tesla, предлагая огромные компенсационные пакеты».
Итан Найт, известный ученый в области машинного обучения, собирался покинуть Tesla, чтобы присоединиться к OpenAI, но Маск смог его удержать, предложив работу в xAI, своем стартапе в области ИИ.
Маск назвал происходящее «самой сумасшедшей войной талантов, которую он когда-либо видел».
Технологические компании предлагают миллионы долларов в год, ускоряют графики передачи акций и пытаются переманивать целые команды инженеров, чтобы привлечь специалистов в области генеративного ИИ.
Tesla до сих пор фокусировалась на разработке беспилотных автомобилей и роботов-гуманоидов. В 2022 году Маск представил прототип робота-гуманоида, а летом 2023 года Tesla объявила о планах инвестировать $1 млрд в суперкомпьютер Dojo для разработки беспилотных автомобилей.