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Наука и технологии
Опубликовано 05 апреля 2024, 08:16
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Tesla научилась бороться с переманиванием своих ИИ-специалистов — она начала им больше платить

Настоящая война за таланты
Илон Маск заявил, что Tesla увеличила зарплаты своим инженерам по искусственному интеллекту, чтобы «предотвратить браконьерство со стороны таких компаний, как OpenAI».
Tesla научилась бороться с переманиванием своих ИИ-специалистов — она начала им больше платить
© Ferra.ru

По словам Маска, OpenAI «агрессивно нанимает инженеров Tesla, предлагая огромные компенсационные пакеты».

Итан Найт, известный ученый в области машинного обучения, собирался покинуть Tesla, чтобы присоединиться к OpenAI, но Маск смог его удержать, предложив работу в xAI, своем стартапе в области ИИ.

Маск назвал происходящее «самой сумасшедшей войной талантов, которую он когда-либо видел».

Технологические компании предлагают миллионы долларов в год, ускоряют графики передачи акций и пытаются переманивать целые команды инженеров, чтобы привлечь специалистов в области генеративного ИИ.

Tesla до сих пор фокусировалась на разработке беспилотных автомобилей и роботов-гуманоидов. В 2022 году Маск представил прототип робота-гуманоида, а летом 2023 года Tesla объявила о планах инвестировать $1 млрд в суперкомпьютер Dojo для разработки беспилотных автомобилей.

Источник:WSJ
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ChatGPT
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#Илон Маск
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#TESLA