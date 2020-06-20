Tesla не выплатила сотрудникам заслуженную премию

Так, по словам представителей компании, начисление премий продолжится уже в следующем месяце. ”Все уведомления о начислении вознаграждений, которые вы получали в предыдущие месяцы, не будут выполняться”, — указано в официальном письме Уоркмен, предназначенном работникам Tesla.

Данное решение, по словам представителя компании, обусловлено желанием обеспечить “процветание” компании после пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, что на данный момент в американской компании Илона Маска по производству электромобилей работает порядка 48 тыс человек.

Нескольким ранее Илон Маска сообщал о том, что рассматривает возможность переноса головного офиса компании из Калифорнии в другие штаты. По словам главы Tesla, действующие в Калифорнии санитарные меры негативно сказываются на бизнесе, не позволяя компании работать в привычном режиме.