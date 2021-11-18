Tesla не захотела платить более 100 миллионов долларов чернокожему сотруднику, несмотря на решение суда

В нём компания Илона Маска попросила пересмотреть решение. Представители Tesla отметили, что «подобная сумма компенсации не имеет прецедентов в антидискриминационном законодательстве» и является заметно большей, чем встречается в похожих и даже самых вопиющих случаях.

Также юристы корпорации считают, что итоговый размер выплаты никак не отражает фактические доказательства, представленные в суде. На данный момент в Tesla хотят добиться отмены решения, чтобы затем провести новый процесс.

По мнению ряда экспертов, в том числе и профессора права из Аризонского университета Майкла Селми, по итогу размер штрафа может быть снижен наполовину.

Напомним, что обвинения против Tesla выдвинул чернокожий работник одного из заводов Оуэн Диас. По его словам, он неоднократно подвергался расистским насмешкам. В результате, из-за враждебной среды на рабочем месте, Диас потерял аппетит и сон.