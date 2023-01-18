Tesla обвинили в выдумке функций автопилота, которых не существовало, а в рекламе их показывали

В 2021 году его допрашивали в рамках дела об аварии со смертельным исходом, произошедшей в 2018 году. Тогда Tesla не распознала препятствия, за что должен был отвечать встроенный в электрокар автопилот. Но машина попросту не была оснащена необходимыми беспилотными функциями — их не существовало.

При этом видеоролик с рекламой этих функций до сих пор расположен на официальном сайте Tesla. «Человек находится на водительском сиденье только по юридическим причинам. Он ничего не делает. Машина едет сама», — слоган рекламной кампании автопилота.