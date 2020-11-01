Наука и технологии
Сегодня 12:05
Tesla оштрафуют на 12 млн евро за нарушении утилизации батарей
Обвинили компанию в Германии
Германия обвинила американскую компанию Tesla в нарушении правил по утилизации аккумуляторных батарей, наложив за это штраф в размере 12 млн евро.
Об этом стало известно из публикации издания Welt am Sonntag, ссылающегося на отчет компании за третий квартал. ”Федеральное ведомство по охране окружающей среды ФРГ приняло решение о взимании штрафа в размере €12 млн с дочерней компании в Германии”, - указано в отчете.
Компанию хотят оштрафовать за нарушение правил по изъятию и утилизации аккумуляторных батарей. Известно, что американской производитель электрокаров Tesla обжаловал решение германского ведомства.
Отмечается, что по закону в Германии производитель электрокаров должен вторично принять батареи или же сообщить властям партнера, который займется их утилизацией.