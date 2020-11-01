Tesla оштрафуют на 12 млн евро за нарушении утилизации батарей

Об этом стало известно из публикации издания Welt am Sonntag, ссылающегося на отчет компании за третий квартал. ”Федеральное ведомство по охране окружающей среды ФРГ приняло решение о взимании штрафа в размере €12 млн с дочерней компании в Германии”, - указано в отчете.

Компанию хотят оштрафовать за нарушение правил по изъятию и утилизации аккумуляторных батарей. Известно, что американской производитель электрокаров Tesla обжаловал решение германского ведомства.

Отмечается, что по закону в Германии производитель электрокаров должен вторично принять батареи или же сообщить властям партнера, который займется их утилизацией.