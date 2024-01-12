Tesla остановила свой завод в Германии из-за атак на судоходство в Красном море

22:01, 12 января 2024
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Tesla остановила свой завод в Германии из-за атак на судоходство в Красном мореЭто первая компания, сообщившая о нарушении логистики
Tesla Илона Маска первой из мировых компаний сообщила о нарушении логистики и приостановке большей части производства на своём крупнейшем европейском заводе в немецком Грюнхайде, недалеко от Берлина.
© Tesla
Причиной такого шага одного из ведущих производителей электромобилей стали обстрелы хуситами грузовых судов в Красном море. Вследствие этого судоходство стало невозможно и завод Tesla в Германии перестал получать необходимое количество комплектующих. После этой информации акции Tesla подешевели на 1,7%.
При этом останавливается и завод Tesla в Шанхае, но по мирной причине: в Китае пройдёт празднование Нового года. Предприятие будет отставлено на неделю.
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