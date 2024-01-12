Tesla остановила свой завод в Германии из-за атак на судоходство в Красном море

Причиной такого шага одного из ведущих производителей электромобилей стали обстрелы хуситами грузовых судов в Красном море. Вследствие этого судоходство стало невозможно и завод Tesla в Германии перестал получать необходимое количество комплектующих. После этой информации акции Tesla подешевели на 1,7%.

При этом останавливается и завод Tesla в Шанхае, но по мирной причине: в Китае пройдёт празднование Нового года. Предприятие будет отставлено на неделю.