Tesla от этого точно выиграет: основатель стартапа Nikola Тревор Милтон получил 4 года тюрьмы

Tesla от этого точно выиграет: основатель стартапа Nikola Тревор Милтон получил 4 года тюрьмыЗа мошенничество с ценными бумагами
Тревор Милтон, знаменитый основатель стартапа Nikola, специализирующегося на производстве электрических грузовиков, был приговорен к четырем годам тюремного заключения за мошенничество с ценными бумагами. Приговор, вынесенный судьей Эдгардо Рамосом, завершает эпопею, в ходе которой акции Nikola взлетели на 83%, а затем рухнули на фоне обвинений в мошенничестве и аннулировании контрактов.
41-летний Милтон слезно просил о снисхождении, утверждая, что он ушел из компании Nikola не из-за обвинений в мошенничестве, а чтобы поддержать больную жену. В октябре 2022 года Милтон был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и прослушивании телефонных переговоров, а также в обмане инвесторов относительно электрических грузовиков Nikola, чтобы взвинтить цены на акции.
Хотя адвокаты защиты утверждали, что Милтон стремился к восхищению сродни Илону Маску, прокуроры отвечали отказом, подчеркивая его неоднократную ложь и нацеленность на розничных инвесторов.
Прокуроры хотели приговорить Милтона к 11 годам лишения свободы.