Tesla от этого точно выиграет: основатель стартапа Nikola Тревор Милтон получил 4 года тюрьмы

41-летний Милтон слезно просил о снисхождении, утверждая, что он ушел из компании Nikola не из-за обвинений в мошенничестве, а чтобы поддержать больную жену. В октябре 2022 года Милтон был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами и прослушивании телефонных переговоров, а также в обмане инвесторов относительно электрических грузовиков Nikola, чтобы взвинтить цены на акции.

Хотя адвокаты защиты утверждали, что Милтон стремился к восхищению сродни Илону Маску, прокуроры отвечали отказом, подчеркивая его неоднократную ложь и нацеленность на розничных инвесторов.

Прокуроры хотели приговорить Милтона к 11 годам лишения свободы.