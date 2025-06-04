Tesla отказалась от китайских компонентов в новых аккумуляторах

Эти аккумуляторы имеют цилиндрическую форму с диаметром 46 мм и высотой 80 мм. Их особенность — отсутствие традиционных выводов, что позволяет улучшить распределение тока и снизить нагрев, а также увеличить плотность энергии и снизить стоимость.

Сейчас Panasonic остается одним из основных партнеров Tesla в производстве 4680 батарей. Однако компания планирует локализовать значительную часть производства на заводе Giga Nevada, расширение которого оценивается в $ 3,6 миллиарда.

Александр Поттер подчеркнул, что Tesla — единственный автопроизводитель, который пытается создавать батареи в масштабах, не завися от Китая. В будущем Tesla планирует самостоятельно производить катодные материалы, перерабатывать литий, создавать аноды, покрывать электроды и собирать аккумуляторы. Это позволит компании контролировать почти весь процесс и снизить риски, связанные с поставками из-за рубежа.