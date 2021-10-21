Tesla откажется от зеркал заднего вида

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Tesla откажется от зеркал заднего видаТакое решение могут перенять и другие производители автомобилей
По законам США все механические транспортные средства обязаны оснащаться зеркалами заднего вида. Однако в 2019 году представители Государственной Администрации Контроля Безопасности На Дорогах (NHTSA) отметили, что в будущем в правила могут внести поправки. Судя по всему, это будет связано с появлением машин, в которых функцию зеркал заднего вида будут выполнять камеры.
Пользователь Twitter спросил у Илона Маска, получит ли, еще не вышедший, электрический пикап Cybertruck зеркала заднего вида. Маск заявил, что автомобиль будет иметь данное оборудование в комплекте, но его можно будет достаточно просто снять. Таким образом, Маск предложил будущим владельцам Cybertruck отказаться от зеркал заднего вида.
При этом ранее Tesla никогда не уточняла, будет ли ее электрический пикап, выход в продажу которого недавно задержали до 2023 года, комплектоваться зеркалами. Во время анонса автомобиль был представлен без них.