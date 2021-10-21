Tesla откажется от зеркал заднего вида

Пользователь Twitter спросил у Илона Маска, получит ли, еще не вышедший, электрический пикап Cybertruck зеркала заднего вида. Маск заявил, что автомобиль будет иметь данное оборудование в комплекте, но его можно будет достаточно просто снять. Таким образом, Маск предложил будущим владельцам Cybertruck отказаться от зеркал заднего вида.

При этом ранее Tesla никогда не уточняла, будет ли ее электрический пикап, выход в продажу которого недавно задержали до 2023 года, комплектоваться зеркалами. Во время анонса автомобиль был представлен без них.