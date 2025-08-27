Tesla отклонила мировое соглашение на $60 млн и проиграла суд на $243 млн

Иск касался ДТП, произошедшего в апреле 2019 года с участием электромобиля Tesla Model S, оснащённого системой помощи водителю Autopilot. Машина врезалась в припаркованный Chevrolet Tahoe, рядом с которым находились пострадавшие. В результате аварии погибла Наибель Бенавидес Леон, а её партнёр Диллон Ангуло получил серьёзные травмы.

Присяжные присудили потерпевшим и их представителям 129 миллионов долларов в качестве компенсации и ещё 200 миллионов долларов в виде штрафных санкций. Ответственность была разделена: водитель Tesla признан виновным на 67%, а компания — на 33% от компенсационного ущерба, что составляет около 42,6 миллиона долларов. Кроме того, Tesla обязали выплатить всю сумму штрафных санкций. Сам водитель в деле ответчиком не проходил.

Адвокаты потерпевших заявили, что именно с мая 2024 года, когда компания отказалась от мирового соглашения, должны начисляться компенсации за их юридические расходы. Tesla и её представители пока не дали комментариев.