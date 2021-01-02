Tesla открыла в Китае крупнейшую зарядную станцию для электромобилей

Новые зарядные устройства Supercharger V3 выдают мощность до 250 кВт. В то же время, стоит отметить, что в сети больше всего станций, обеспечивающих мощность 120 кВт. Плюсом новой сети стала ее простота эксплуатации, что возможно благодаря системе Plug-and-Charge. Так, владельцам электрокаров нужно лишь подключить машину, процесс зарядки и оплаты за нее пройдет автоматически.

Что интересно, ранее крупнейшая зарядная станция располагалась в Калифорнии и включала в себя порядка 56 стоек. В Tesla отметили, что сети строятся не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы обеспечить комфорт владельцев электрокаров.