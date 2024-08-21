Tesla открыла вакансию специалиста по обучению роботов Optimus повадкам человека

В задачи такого специалиста входит постоянное хождение более семи часов в день, ношение специального костюма с датчиками для захвата движений и гарнитуры виртуальной реальности; и носить нужно всю смену, также необходимо переносить грузы весом 13,6 кг. Требуется рост от 155 до 170 см.

Таким образом компания будет обучат человекоподобных Optimus. Ранее Tesla показала, как обучает машины и пригласила желающих на работу.