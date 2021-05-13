Наука и технологии
Сегодня в 11:30
Tesla перестала продавать свои автомобили за биткоины
Возможно, именно это обвалило цену главной криптовалюты
Как стало известно, автопроизводитель Tesla отказался от идеи продавать свою продукцию за биткоины. Связано это, якобы, с тратой большого числа ископаемых для добычи и перевода криптовалюты.
В качестве примера таких ископаемых в компании привели уголь. При этом Илон Маск, от лица Tesla, также пообещал не продавать биткоины и не проводить транзакций с криптовалютой.
Важно отметить, что автопроизводитель всё ещё придерживается позиции, что у цифровых денег многообещающее будущее. Но они не могут дорого обходиться окружающей среде.
В Tesla уточнили, что компания всё вернётся к использованию биткоинов, как только их добыча перейдёт на более экологичные источники энергии. Также в компании рассматривают варианты использования других криптовалют.