Tesla перестала продавать свои автомобили за биткоины

В качестве примера таких ископаемых в компании привели уголь. При этом Илон Маск, от лица Tesla, также пообещал не продавать биткоины и не проводить транзакций с криптовалютой.

Важно отметить, что автопроизводитель всё ещё придерживается позиции, что у цифровых денег многообещающее будущее. Но они не могут дорого обходиться окружающей среде.

В Tesla уточнили, что компания всё вернётся к использованию биткоинов, как только их добыча перейдёт на более экологичные источники энергии. Также в компании рассматривают варианты использования других криптовалют.