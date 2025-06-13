Tesla подала в суд на экс-инженера за кражу технологий робота-гуманоида Optimus

По данным Bloomberg, Ли загрузил на личные устройства конфиденциальную информацию о сенсорах руки робота, а спустя несколько дней после увольнения в сентябре 2024 года основал стартап Proception.

Эта компания, поддержанная Y Combinator, уже через пять месяцев представила «самые продвинутые в мире гуманоидные руки», которые, по утверждению Tesla, подозрительно похожи на те, что разрабатывались в её лабораториях.

В иске утверждается, что Ли в последние месяцы работы искал информацию о робототехнике и стартап-инвестициях, что, по мнению Tesla, указывает на преднамеренные действия.

В компании считают, что инженер воспользовался знаниями и наработками Optimus, чтобы ускорить разработку конкурирующего продукта.

Проект Tesla по созданию робота Optimus был анонсирован в 2021 году, но до сих пор находится в стадии разработки. Продажи планируются на 2026 год, хотя демонстрационные версии пока в основном управляются вручную.