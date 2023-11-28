Tesla подала в суд на Швецию

Tesla подала в суд на ШвециюИнтересный прецедент
Tesla обратилась в иском в суд против Шведского транспортного агентства и почтовой службы PostNord. Причина? Забастовка рабочих, блокирующая поставки номерных знаков компании в Швеции.
Рабочие требуют от несоюзного автопроизводителя подписания коллективного договора, что является стандартной практикой в стране.
Ситуация обострилась после того, как рабочие PostNord прекратили поставки номерных знаков Tesla, присоединившись к забастовке. Компания же, в свою очередь, подала два иска: один против Шведского транспортного агентства, другой — против PostNord.
Автопроизводитель описывает ситуацию как «уникальную атаку» на свою деятельность в Швеции.
Шведское транспортное агентство уже получило предварительное решение суда, согласно которому оно должно в течение семи дней разрешить Tesla самостоятельно забирать номерные знаки или столкнуться с крупными штрафами.
Однако агентство заявляет, что пока рано говорить о последствиях этого решения для текущего противостояния.
Tesla, известная своей политикой против подписания коллективных договоров, утверждает, что ее сотрудники и так имеют равные или лучшие условия, чем предлагает союз.