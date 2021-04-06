Tesla подорожала на 383 миллиарда рублей за сутки

А причиной этого стал резкий рост акций компании на фоне известий о рекордных поставках электромобилей бренда в Китае, пишет Reuters. Всего лишь 8% скачка ценных бумаг Tesla хватило, чтобы достигнуть месячного максимума по стоимости.

Отметим, что за первый квартал 2021 года Tesla удалось реализовать 184 800 автомобилей по всему миру. При этом прогноз на тот же период составлял 177 822 автомобиля. Состояние Илона Маска на фоне происходящего выросло в 8 раз за последние 12 месяцев.