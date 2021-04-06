Наука и технологии
Сегодня в 12:01
Tesla подорожала на 383 миллиарда рублей за сутки
И всё из-за успехов бренда по многим фронтам
Производитель электромобилей Tesla не перестаёт удивлять. Только утихла новость о вложении компанией миллиардов долларов в биткоин, как стало известно, что стоимость компании буквально за сутки увеличилась примерно на 50 млрд долларов (около 383 млрд рублей).
А причиной этого стал резкий рост акций компании на фоне известий о рекордных поставках электромобилей бренда в Китае, пишет Reuters. Всего лишь 8% скачка ценных бумаг Tesla хватило, чтобы достигнуть месячного максимума по стоимости.
Отметим, что за первый квартал 2021 года Tesla удалось реализовать 184 800 автомобилей по всему миру. При этом прогноз на тот же период составлял 177 822 автомобиля. Состояние Илона Маска на фоне происходящего выросло в 8 раз за последние 12 месяцев.