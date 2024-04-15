Tesla подписала соглашение с индийской компанией о поставке полупроводников

Опубликовано 15 апреля 2024, 22:51
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Tesla подписала соглашение с индийской компанией о поставке полупроводниковДетали не разглашаются
По сведениям, полученным от источников, близких к развитию событий, Tesla подписала стратегическое соглашение с Tata Electronics о поставке полупроводниковых чипов для своих мировых операций. Это соглашение придает Tata Electronics статус надежного поставщика для мировых клиентов, стремящихся создать ключевой сегмент своей цепочки ценности полупроводников в Индии.
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Соглашение было заключено несколько месяцев назад, но стоимость сделки и другие детали пока не разглашаются.
Ашок Чандак, президент Индийской ассоциации электроники и полупроводников (IESA), отметил, что решение Tesla создать экосистему местных поставщиков электроники и подсистем показывает, что компания не зависит только от одного рынка. Он подчеркнул важность местного обеспечения полупроводниками.
Эксперты ожидают, что Tesla вложит в Индию не менее 2−3 миллиардов долларов для производства электромобилей, которые имеют небольшую, но расширяющуюся долю на местном рынке личной мобильности. Tesla, вероятно, сначала сосредоточится на премиальных электромобилях с передовыми функциями для индийского рынка.
Источник:The Economic Times
Автор:Булат Кармак
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