Tesla подтвердила, что уволит не менее 14 тысяч человек по всему миру

Порядка 14 тысяч человек из 140 тысяч по всему миру будут уволены в ближайшие дни, поскольку ситуация требует изменений из-за падения продаж электромобилей Tesla. Увольнения последовали за более низким, чем ожидалось, результатом продаж в первом квартале 2024 года, показавшим 431 тысячу поставок, по сравнению с 484 507 электромобилями, проданными в четвёртом квартале 2023 года. В целом Tesla испытывает необычное снижение поставок по сравнению с прошлым годом.

К тому же, как сообщает всё большее количество аналитиков, мировой рынок электромобилей ждёт проседание и снижение стоимости продукции. К тому же у Tesla всё больше конкурентов, преимущественно из Китая, в частности BYD, а теперь ещё и электрокар Xiaomi.

Поэтому Tesla приняла решение о необходимости «рассмотреть каждый аспект деятельности компании для снижения затрат и повышения производительности», после чего и было объявлено об увольнениях. К этому добавляется и тот момент, что вместе с масштабными увольнениями сотрудников об уходе заявили руководитель отдела разработки аккумуляторов Дрю Баглино и вице-президент по государственной политике Рохан Патель.

«По мере того, как мы готовим компанию к следующему этапу роста, чрезвычайно важно рассмотреть каждый аспект деятельности компании для снижения затрат и повышения производительности. В рамках этих усилий мы провели тщательный анализ организации и приняли трудное решение сократить численность персонала более чем на 10% по всему миру. Нет ничего, что я ненавижу больше, но это должно быть сделано. Это позволит нам быть бережливыми, инновационными и готовыми к следующей фазе цикла роста», — сказано в письме Маска сотрудникам.