Tesla показала оборудование для помощи больным коронавирусом, собранное из запчастей собственных авто

К подобному решению, к слову, прибегла не только компания Илона Маска — инженеры Ford и General Motors также стараются по максимуму использовать в своих изделиях детали для автомобилей. На самом деле, тому есть достаточно простая, но важная причина: автозапчасти просто-напросто более доступны автопроизводителям в больших количествах.

К слову, в аппаратах искусственной вентиляции легких от Tesla используется информационно-развлекательная система Tesla Model 3, которая отвечает за питание бортового компьютера Model 3. А он, в свою очередь, управляет коллектором воздушного потока.