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Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2024, 07:36
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Tesla показала офис компании, забитый человекоподобными роботами Optimus в действии

Будущее уже наступило
Tesla представила новое видео, демонстрирующее возможности своего робота Optimus.
Tesla показала офис компании, забитый человекоподобными роботами Optimus в действии
© Ferra

На кадрах видно, как робот с легкостью передвигается по офису, а также выполняет сложные и точные операции, которые ранее могли делать только люди.

Одним из ключевых моментов видео стало, как Optimus аккуратно устанавливает аккумуляторы в специальный лоток, демонстрируя улучшенную моторику пальцев.

По словам представителей Tesla, такой уровень мастерства был достигнут благодаря использованию продвинутых нейросетей для обучения робота. Теперь Optimus способен в режиме реального времени воспроизводить необходимые движения искусственных суставов.

На данный момент роботы уже активно задействованы на производственных линиях Tesla, где они выполняют различные операции.

Компания планирует провести дополнительные тесты и доработки перед тем, как начать поставки Optimus клиентам. Предполагается, что это произойдет к концу 2025 года.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#робот
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#Илон Маск
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#TESLA