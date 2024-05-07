Tesla показала офис компании, забитый человекоподобными роботами Optimus в действии

На кадрах видно, как робот с легкостью передвигается по офису, а также выполняет сложные и точные операции, которые ранее могли делать только люди.

Одним из ключевых моментов видео стало, как Optimus аккуратно устанавливает аккумуляторы в специальный лоток, демонстрируя улучшенную моторику пальцев.

По словам представителей Tesla, такой уровень мастерства был достигнут благодаря использованию продвинутых нейросетей для обучения робота. Теперь Optimus способен в режиме реального времени воспроизводить необходимые движения искусственных суставов.

На данный момент роботы уже активно задействованы на производственных линиях Tesla, где они выполняют различные операции.

Компания планирует провести дополнительные тесты и доработки перед тем, как начать поставки Optimus клиентам. Предполагается, что это произойдет к концу 2025 года.