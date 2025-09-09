Tesla показала золотого робота Optimus с ИИ-помощником Grok

На видео робот выполняет простые движения и отвечает на вопросы. Сообщается, что новинка находится на ранней стадии разработки.

Но даже так уже заметны отличия от прошлых итераций. Корпус теперь золотистый, а руки стали более анатомичными. Пока что они выглядят скорее как демонстрационный прототип, но Маск ранее обещал, что в финальной версии приводы перенесут в предплечья, а пальцы будут управляться тросами, как у человека.

Tesla делает особый упор именно на руки, считая их ключевым элементом. По замыслу, Optimus должен научиться не только переносить грузы, но и выполнять тонкие задачи — от завязывания шнурков до игры на пианино.

Маск не раз подчеркивал, что роботы в будущем способны приносить до 80% капитализации Tesla и станут фундаментом нового направления компании.