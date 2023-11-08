Tesla построит свой первый завод в Индии

Tesla построит свой первый завод в ИндииЧто должно помочь снизить стоимость производства авто
Tesla, известный производитель электромобилей, готовится расширить свое глобальное присутствие, выбрав Индию в качестве места для своего нового завода.
Сообщается, что индийское правительство планирует утвердить инвестиционное предложение Tesla до января 2024 года.
Это решение стало известно после того, как высокопоставленные официальные лица обсудили изменения в политике, которые могут повлиять на производство электромобилей в стране.
Tesla стремится производить автомобили стоимостью $24 тыс, что на 25% дешевле их текущей модели начального уровня, Model 3.
Этот шаг может значительно усилить позиции компании на одном из самых быстрорастущих автомобильных рынков мира и способствовать расширению доступности электромобилей. Предполагается, что новый завод будет не только обслуживать местный рынок, но и экспортировать авто в другие страны.