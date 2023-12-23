Tesla построит в Шанхае «гигафабрику» для производства аккумуляторов

04:30, 23 декабря 2023
1 мин.
Tesla построит в Шанхае «гигафабрику» для производства аккумуляторовЭто мощные устройства
Компания Tesla провела церемонию подписания соглашения с властями Шанхая о приобретении земельного участка под строительство завода по производству мощных аккумуляторов Megapack.
© Tesla
Строительство предприятия запланировано на четвёртый квартал 2024 года. В структуре Tesla это будет второй подобный завод по производству аккумуляторов Megapack, первый находится в Калифорнии. Также линия по производству этих батарей должна появиться на заводе, производящем электромобили в Неваде.
Tesla планирует производить 10 тысяч Megapack в год. Это мощные аккумуляторы, позволяющие накапливать энергию и поддерживать энергообеспечение для стабилизации электросети и предотвращения перебоев электричества.
Новости партнеров
Новости партнеров