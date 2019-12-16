Наука и технологии
Сегодня 07:45
Tesla представила самую дорогую солнечную батарею собственного производства
Но при этом и самую мощную
Последние несколько лет компания Tesla активно занимается производством и продажей собственных домашних солнечных батарей, которые пользуются заметным спросом у владельцев частных домов в США. Ранее компания Илона Маска предлагала лишь три модели на выбора: мощностью 3,8, 7,6 и 11,4 кВт. Но сейчас появился еще и четвертый вариант под названием X-Large.
Данная версия является “максимальной” и имеет самую высокую мощность в серии – 15,2 кВт. Представители компании заявили, что подобная комплектация рассчитана на дома, площадь которых начинается от 370 м2 и счетом за электричество в районе 340-460 долларов в месяц. Благодаря использованию новой батареи от Tesla, пользователи могут рассчитывать на получение от 58 до 77 кВтч энергии от Солнца.
Что же касательно стоимости новинки, то есть два варианта ее приобретения: либо единовременная покупка, либо ежемесячная оплата. В первом случае стоимость без учета субсидий составит 39 093 долларов, а с учетом — 27 365 долларов. Во втором же будет необходимо каждый месяц вносить оплату в размере 195 долларов.