Tesla представила самую дорогую солнечную батарею собственного производства

Последние несколько лет компания Tesla активно занимается производством и продажей собственных домашних солнечных батарей, которые пользуются заметным спросом у владельцев частных домов в США. Ранее компания Илона Маска предлагала лишь три модели на выбора: мощностью 3,8, 7,6 и 11,4 кВт. Но сейчас появился еще и четвертый вариант под названием X-Large.