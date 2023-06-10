Tesla разбогатела на доступе конкурентов к своим зарядкам электромобилей

Tesla допустила прямых конкурентов Ford Miotor, а позже General Motors, к своим зарядным станциям Superchargers, что в долгосрочной перспективе позволит компании дополнительно заработать порядка $3 млрд.

По мнению аналитика агенства Wedbush Дэниела Айвза, открытость Tesla в отношении допуска конкурентов в свою сеть показывает, что компания «играет в шахматы, в то время как другие играют в шашки».

«Мы считаем, что для Tesla это большая возможность монетизации в истории с суперзарядками, что добавляет к растущей оценке компании по сумме частей, которую мы сейчас оцениваем в $300 за акцию, с её развивающимся энергетическим бизнесом наряду с хорошо зарекомендовавшей себя машиной EV», — подчеркнул Айвз.