Tesla сосредоточится на разработке чипов для ИИ и свернет проект Dojo

Опубликовано 08 августа 2025, 19:381 мин.
Tesla сосредоточится на разработке чипов для ИИ и свернет проект DojoИ свернет проект Dojo
Tesla объявила о перераспределении усилий в области разработки чипов для искусственного интеллектах (ИИ). Компания сосредоточится на создании чипов для инференса — обработки ИИ-моделей и принятия решений в реальном времени. Такое решение последовало после сообщений о закрытии команды, занимающейся суперкомпьютером Dojo.
Dojo — суперкомпьютер, разработанный для обучения систем автопилота Tesla с помощью огромных объемов данных и видео с электромобилей компании. Ранее СМИ писали, что руководство Tesla распустило команду Dojo, а её руководитель покинул компанию. В самой Tesla официально комментариев не дали.
Глава Tesla Илон Маск объяснил, что разделение ресурсов на разработку двух разных типов ИИ-чипов нецелесообразно. Компания сосредоточится на новых чипах Tesla AI5, AI6 и последующих моделях, которые будут оптимальны для инференса и достаточно хороши для обучения моделей.