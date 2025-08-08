Tesla сосредоточится на разработке чипов для ИИ и свернет проект Dojo

Dojo — суперкомпьютер, разработанный для обучения систем автопилота Tesla с помощью огромных объемов данных и видео с электромобилей компании. Ранее СМИ писали, что руководство Tesla распустило команду Dojo, а её руководитель покинул компанию. В самой Tesla официально комментариев не дали.

Глава Tesla Илон Маск объяснил, что разделение ресурсов на разработку двух разных типов ИИ-чипов нецелесообразно. Компания сосредоточится на новых чипах Tesla AI5, AI6 и последующих моделях, которые будут оптимальны для инференса и достаточно хороши для обучения моделей.