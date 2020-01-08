Tesla стала самым дорогим автопроизводителем из США за всю историю

Так, буквально за три последних месяца акции Tesla сумели вырасти в стоимости на 93%. При этом отдельно стоит отметить энтузиазм инвесторов компании, которые активизировались на фоне разговоров о начале поставок электромобилей, производимых непосредственно на территории Китая. Это все так сильно повысило цену Tesla как компании, что она обогнала Ford Motor Company, которая в 1999 году стала самой дорогой компанией, производившей автомобили.