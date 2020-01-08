Наука и технологии
Вчера 22:38
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем из США за всю историю
Побив рекорд Ford
Буквально недавно популярный производитель электромобилей Tesla установил новый рекорд собственной рыночной капитализации — данный показатель у детища Илона Маска составил 84,55 млрд долларов. Благодаря этому компания сумела стать самым дорогим автопроизводителем за всю историю.
Так, буквально за три последних месяца акции Tesla сумели вырасти в стоимости на 93%. При этом отдельно стоит отметить энтузиазм инвесторов компании, которые активизировались на фоне разговоров о начале поставок электромобилей, производимых непосредственно на территории Китая. Это все так сильно повысило цену Tesla как компании, что она обогнала Ford Motor Company, которая в 1999 году стала самой дорогой компанией, производившей автомобили.
Напомним, что буквально вчера цена одной акции Tesla превысила 470 долларов. То есть если бы вы в 2010 году, когда компания провела первичное размещение своих акций, купили их на 1 000 долларов, то сегодня вы могли бы их продать уже за 27 тыс долларов.