Tesla столкнулась с судебным иском из-за небезопасной обработки отходов

Иск утверждает, что Тесла неправильно утилизировала материалы, такие как «аккумуляторы свинцово-кислотные и другие батареи», краски, тормозная жидкость, аэрозоли, антифриз, ацетон, дизельное топливо и многое другое на своих производственных и сервисных объектах в различных частях штата. Также утверждается, что Тесла неправомерно избавлялась от отходов как на своих объектах, так и на свалках, не предназначенных для опасных отходов.

Районые прокуроры каждого округа требуют наложения запрета на надлежащую обработку отходов на объектах Тесла и наложение гражданских штрафов. В случае признания вины, Тесла может быть обязана уплатить штраф до $ 70,000 за каждое нарушение в день.