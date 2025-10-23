Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2025, 18:08
1 мин.

Tesla увеличит производство чипов с помощью Samsung

Компании будут совместно выпускать процессоры
Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о расширении сотрудничества с Samsung Electronics в области производства чипов. Южнокорейская компания получит значительную долю в выпуске процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), которые использует американский автопроизводитель.
© Austin Ramsey

Ранее предполагалось, что новый чип AI5 будет производиться исключительно тайваньской TSMC. Однако Маск уточнил, что первоначально производственные обязанности разделят между собой обе компании: и TSMC, и Samsung.

Чип AI5 имеет нестандартную архитектуру. В отличие от традиционных графических процессоров, в нем отсутствует блок обработки изображений, что позволяет сократить занимаемое пространство и повысить общую эффективность. Эти процессоры предназначены для систем автопилота Tesla и перспективных робототехнических разработок компании.

В июле было объявлено о подписании контракта между Tesla и Samsung на сумму 16,5 миллиардов долларов для производства чипов следующего поколения AI6.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
