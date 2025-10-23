Tesla увеличит производство чипов с помощью Samsung

Ранее предполагалось, что новый чип AI5 будет производиться исключительно тайваньской TSMC. Однако Маск уточнил, что первоначально производственные обязанности разделят между собой обе компании: и TSMC, и Samsung.

Чип AI5 имеет нестандартную архитектуру. В отличие от традиционных графических процессоров, в нем отсутствует блок обработки изображений, что позволяет сократить занимаемое пространство и повысить общую эффективность. Эти процессоры предназначены для систем автопилота Tesla и перспективных робототехнических разработок компании.

В июле было объявлено о подписании контракта между Tesla и Samsung на сумму 16,5 миллиардов долларов для производства чипов следующего поколения AI6.