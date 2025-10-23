Tesla увеличит производство чипов с помощью Samsung

Опубликовано 23 октября 2025, 18:081 мин.
Tesla увеличит производство чипов с помощью SamsungКомпании будут совместно выпускать процессоры
Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о расширении сотрудничества с Samsung Electronics в области производства чипов. Южнокорейская компания получит значительную долю в выпуске процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), которые использует американский автопроизводитель.
Ранее предполагалось, что новый чип AI5 будет производиться исключительно тайваньской TSMC. Однако Маск уточнил, что первоначально производственные обязанности разделят между собой обе компании: и TSMC, и Samsung.
Чип AI5 имеет нестандартную архитектуру. В отличие от традиционных графических процессоров, в нем отсутствует блок обработки изображений, что позволяет сократить занимаемое пространство и повысить общую эффективность. Эти процессоры предназначены для систем автопилота Tesla и перспективных робототехнических разработок компании.
В июле было объявлено о подписании контракта между Tesla и Samsung на сумму 16,5 миллиардов долларов для производства чипов следующего поколения AI6.