Tesla выплатит бывшему сотруднику $137 млн за расизм

Как сообщает агентство CNBC, такая сумма оказалась даже большей, чем запрашивал адвокат истца. В её состав входит штраф, составляющий $130 млн, и $6,9 млн — за моральный ущерб. Как отмечается, Диаз был нанят на один из заводов Tesla в 2015 году и неоднократно слышал в свой адрес оскорбительные, по его мнению, высказывания, которые касались его происхождения и расы.

Как подчёркивает источник, сторона Диаза смогла выиграть суд лишь потому, что он не подписал одно из обязательных арбитражных соглашений Tesla — внутренний документ, согласно которому сотрудники не имеют права выносить любые разногласия на публичное обсуждение, а обязаны решать их за закрытыми дверями.

Комментируя решение суда в Tesla заявили, что с момента увольнения Диаза в 2016 году, в компании произошло множество позитивных изменений.