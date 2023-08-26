Tesla выплатит инвесторам деньги из-за испугавшего их твита Маска о выкупе акций

Tesla выплатит инвесторам деньги из-за испугавшего их твита Маска о выкупе акцийПри этом суд Маска полностью оправдал
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила о выплатах компенсаций инвесторам Tesla, пострадавшим из-за твита Маска, пообещавшего выкупить все акции компании. Это сообщение не только напугало акционеров, но они, как заявлено, пострадали, потеряв «миллиарды долларов».
Это дело началось в 2018 году, когда Маск заявил о желании сделать Tesla частной компанией и выкупить для этого акции по $420 за штуку. Он пообещал, что сделка финансово обеспечена.
SEC обвинила его в мошенничестве и подала в суд, потребовав отстранить его от председательства в совете директоров Tesla. Затем были судебные разбирательства о введении акционеров в заблуждение и в итоге коллективный иск инвесторов, заявивших о потере миллиардных средств. В феврале 2023 года суд присяжных полностью оправдал Маска.
Однако SEC настояла на выплате акционерам Tesla потерянных денег. На компенсацию претендуют 3350 инвесторов, каждый должен получить около $12 тысяч, общий фонд составляет $41 млн — примерно 50% от денег, потерянных инвесторами после сообщений Маска о выкупе акций.