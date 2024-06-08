Наука и технологии
Опубликовано 08 июня 2024, 18:00
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Tesla выплатит Маску $56 млрд, чтобы он не ушёл из компании

В прошлый раз делать это запретил суд
Совет директоров Tesla начал искать возможность выплатить гендиректору Илону Маску причитающиеся ему $56 млрд. Эти деньги Маск должен был получить одной суммой вместо ежемесячной зарплаты за все реализованные проекты и владение опционами на акции Tesla, которые позволяли ему покупать акции компании по заниженным ценам.
Tesla выплатит Маску $56 млрд, чтобы он не ушёл из компании
© Duncan.Hull. Debbie Rowe, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

С инициативой второго голосования выступил председатель совета директоров Робин Денхолм, обратившийся к акционерам. Он призвал положительно голосовать и не дать повториться мартовской блокировке голосования судом штата Делавэр, где ранее была зарегистрирована Tesla.

Денхолм объяснил, что голосование нужно не из-за денег, а из-за уникальности Маска как руководителя. И если платёжный пакет не будет одобрен, Маск покинет пост главного исполнительного директора Tesla уже 13 июня.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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