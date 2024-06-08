Tesla выплатит Маску $56 млрд, чтобы он не ушёл из компании

С инициативой второго голосования выступил председатель совета директоров Робин Денхолм, обратившийся к акционерам. Он призвал положительно голосовать и не дать повториться мартовской блокировке голосования судом штата Делавэр, где ранее была зарегистрирована Tesla.

Денхолм объяснил, что голосование нужно не из-за денег, а из-за уникальности Маска как руководителя. И если платёжный пакет не будет одобрен, Маск покинет пост главного исполнительного директора Tesla уже 13 июня.