Опубликовано 07 июня 2024, 08:24
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Tesla выпустила новый алкогольный напитокЦена достойная
Внезапно, Tesla выпустила новый алкогольный напиток, который получил название Tesla Mezcal.
Он продается на официальном сайте компании в бутылке, напоминающей молнию, по цене в $450.
Что интересно, эта бутылка уже знакома поклонникам бренда, т.к. аналогичная форма уже использовалась для продажи Tesla Tequila, выпущенной в 2020 году.
Для справки, текила и мескаль – это разновидности алкогольных напитков из агавы, но текила производится только из одного конкретного сорта растения и в частично другой географической области.
Отметим, что многие поклонники Tesla приобретают такие алкогольные напитки не столько для употребления, сколько как коллекционные предметы, подчеркивая свою преданность бренду и его генеральному директору Илону Маску.