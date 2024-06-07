Tesla выпустила новый алкогольный напиток

Он продается на официальном сайте компании в бутылке, напоминающей молнию, по цене в $450.

Что интересно, эта бутылка уже знакома поклонникам бренда, т.к. аналогичная форма уже использовалась для продажи Tesla Tequila, выпущенной в 2020 году.

Для справки, текила и мескаль – это разновидности алкогольных напитков из агавы, но текила производится только из одного конкретного сорта растения и в частично другой географической области.

Отметим, что многие поклонники Tesla приобретают такие алкогольные напитки не столько для употребления, сколько как коллекционные предметы, подчеркивая свою преданность бренду и его генеральному директору Илону Маску.