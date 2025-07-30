Tesla заключила контракт на $4,3 млрд с LG Energy на поставку батарей

Опубликовано 30 июля 2025, 13:461 мин.
Tesla заключила контракт на $4,3 млрд с LG Energy на поставку батарейАккумуляторы пойдут в системы хранения энергии, а не в авто
Tesla подписала соглашение с южнокорейской LG Energy Solution на сумму $4,3 млрд о поставке литий-железо-фосфатных (LFP) батарей. По данным источников, продукция будет использоваться не в электромобилях, а в системах хранения энергии.
Батареи планируется производить на заводах LG Energy в США. Поставки начнутся в августе 2027 года и рассчитаны на три года с возможностью продления срока до семи лет. Также предусмотрено увеличение объёмов поставок по согласованию сторон. Контракт пока официально не подтверждён Tesla, а LG Energy сослалась на конфиденциальность.
Это уже второе крупное соглашение Tesla с южнокорейскими компаниями за месяц. Ранее в июле стало известно о контракте с Samsung Electronics на $16,5 млрд на производство чипов для систем искусственного интеллекта. Новые чипы для Tesla будут выпускаться на заводе в Тейлоре, штат Техас.