Tesla заключила контракт на $4,3 млрд с LG Energy на поставку батарей

Батареи планируется производить на заводах LG Energy в США. Поставки начнутся в августе 2027 года и рассчитаны на три года с возможностью продления срока до семи лет. Также предусмотрено увеличение объёмов поставок по согласованию сторон. Контракт пока официально не подтверждён Tesla, а LG Energy сослалась на конфиденциальность.

Это уже второе крупное соглашение Tesla с южнокорейскими компаниями за месяц. Ранее в июле стало известно о контракте с Samsung Electronics на $16,5 млрд на производство чипов для систем искусственного интеллекта. Новые чипы для Tesla будут выпускаться на заводе в Тейлоре, штат Техас.