Tesla заподозрили в создании службы операторов для удалённого управления роботакси

Tesla открыла вакансии инженеров-программистов, которые будут развивать службу операторов Tesla Bot and Robotaxi для удалённого управления Cybercab и роботами Optimus. Для этих целей инженеры-программисты сначала помогут создать программу с использованием сервисов Unreal, которая позволит удалённым операторам управлять роботакси и гуманоидами во время выполнения особо сложных задач. Это будет включать в себя «перенос в мир устройства» с помощью «современной VR-системы», которая всё ещё находится в разработке.

Управляться роботакси и роботы Optimus будут на основе ИИ. «Наша цель — объединить наши знания в области аппаратного обеспечения, встроенного ПО и серверных технологий для создания передовой системы… Работая с командами разработчиков аппаратного обеспечения, вы будете определять требования, принимать проектные решения и внедрять программную интеграцию для этой специализированной системы телеуправления», — говорится на странице вакансий Tesla.