Tesla заработала более 7 млрд долларов за 2 дня на новом электропикапе

Об этом стало известно благодаря главе Tesla, Илону Маску, который поделился на своей официальной странице в Twitter данными о предзаказах новинки. По его словам, буквально за два дня количество предварительных заказов с обязательным депозитом, составляющим 100 долларов, достиг отметки в 146 тысяч.

Кроме того, Илон Маск также привел структуру спроса. Так, большинство потенциальных покупателей выбрало старшие, более дорогие версии электропикапа, а именно полноприводные двух ( 42% людей) и трехмоторные (41% людей). Остальные же отдали предпочтение заднеприводной модификации.

Таким образом, в случае, если хотя бы половина потенциальных владельцев заинтересована в функции автопилота, стоимость которой составляет порядка семи тысяч долларов, то объем заказанных Cybertruck будет составлять приблизительно 7, 55 млрд долларов.