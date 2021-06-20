Тест-драйв летающего гоночного болида попал на видео

Тест-драйв летающего гоночного болида попал на видеоМультикоптер Alauda Airspeeder Mk3
Австралийская компания Alauda Aeronautics представила четырехметровый гоночный коптер, который примет участия в гонах в стиле Формулы-1.
Небольшой вес в 130 кг позволяет летательному аппарату перемещаться в зависимости от местности со скоростью от 150 до 250 км/ч. Показатели удельной тяги, опять же из-за веса коптера, могут превосходить такие у части современных истребителей.
На данный момент испытания Alauda Airspeeder Mk3 проходят в беспилотном режиме. При этом, внутри аппарата находится робот, которым управляет пилот с земли. Механизм робота, имитирующий реальное взаимодействие с коптером, позволяет оттачивать все действия в безопасности.
Реальные гонки подобных устройств, по словам главы компании, можно будет увидеть уже в этом году. На данный момент запланировано целых три мероприятия, однако дата и место проведения пока не разглашаются.