Тест-драйв летающего гоночного болида попал на видео

На данный момент испытания Alauda Airspeeder Mk3 проходят в беспилотном режиме. При этом, внутри аппарата находится робот, которым управляет пилот с земли. Механизм робота, имитирующий реальное взаимодействие с коптером, позволяет оттачивать все действия в безопасности.

Реальные гонки подобных устройств, по словам главы компании, можно будет увидеть уже в этом году. На данный момент запланировано целых три мероприятия, однако дата и место проведения пока не разглашаются.