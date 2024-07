Тест на дыхание станет новым методом ранней диагностики рака легких

В будущем

Ученые из Hackensack Meridian Center for Discovery and Innovation (CDI) разрабатывают новый метод диагностики легочных заболеваний, включая рак, с помощью анализа выдыхаемого воздуха. В двух новых статьях, опубликованных в журнале Journal of Extracellular Vesicles, они продемонстрировали, что могут собирать и анализировать биомаркеры легких из человеческого дыхания.