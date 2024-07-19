Тест на дыхание станет новым методом ранней диагностики рака легких

Под руководством Оливье Лудига, Ph.D., команда успешно профилировала биомаркеры и разработала животные модели для выявления ключевых маркеров раннего и неинвазивного обнаружения метастатических опухолей легких. Несмотря на то, что предстоит проделать еще много работы, эти публикации прокладывают научный путь к созданию нового метода диагностики.

Технология EV-CATCHER, разработанная лабораторией Лудига, позволяет избирательно изолировать наночастицы из биологических жидкостей и использовать их для диагностики.