Тест на основе ИИ поможет выявить рак молочной железы на ранней стадии

Метод основывается на анализе изменений в составе крови пациента с помощью рамановской спектроскопии, сочетая его с машинным обучением для обработки результатов. Это позволяет выявить малейшие изменения в химическом составе клеток, которые являются ранними признаками рака.

В пилотном исследовании, в котором участвовали 12 образцов от больных раком и 12 контрольных образцов, новый тест оказался на 98% эффективен в определении рака молочной железы на стадии 1a. Кроме того, метод смог различить четыре основных подтипа рака молочной железы с точностью более 90%, что откроет путь к персонализированному лечению.