Тест на основе ИИ поможет выявить рак молочной железы на ранней стадии

Опубликовано 13 декабря 2024, 22:491 мин.
Тест на основе ИИ поможет выявить рак молочной железы на ранней стадииМетод сочетает лазерный анализ и ИИ
Ученые из Университета Эдинбурга разработали новый метод ранней диагностики рака молочной железы, который сочетает лазерный анализ и искусственный интеллект (ИИ). Этот тест способен обнаружить рак на самой ранней стадии, когда заболевание еще не выявляется существующими методами.
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Метод основывается на анализе изменений в составе крови пациента с помощью рамановской спектроскопии, сочетая его с машинным обучением для обработки результатов. Это позволяет выявить малейшие изменения в химическом составе клеток, которые являются ранними признаками рака.
В пилотном исследовании, в котором участвовали 12 образцов от больных раком и 12 контрольных образцов, новый тест оказался на 98% эффективен в определении рака молочной железы на стадии 1a. Кроме того, метод смог различить четыре основных подтипа рака молочной железы с точностью более 90%, что откроет путь к персонализированному лечению.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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