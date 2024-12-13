Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2024, 22:49
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Тест на основе ИИ поможет выявить рак молочной железы на ранней стадии

Метод сочетает лазерный анализ и ИИ
Ученые из Университета Эдинбурга разработали новый метод ранней диагностики рака молочной железы, который сочетает лазерный анализ и искусственный интеллект (ИИ). Этот тест способен обнаружить рак на самой ранней стадии, когда заболевание еще не выявляется существующими методами.
Тест на основе ИИ поможет выявить рак молочной железы на ранней стадии

© Ferra.ru

Метод основывается на анализе изменений в составе крови пациента с помощью рамановской спектроскопии, сочетая его с машинным обучением для обработки результатов. Это позволяет выявить малейшие изменения в химическом составе клеток, которые являются ранними признаками рака.

В пилотном исследовании, в котором участвовали 12 образцов от больных раком и 12 контрольных образцов, новый тест оказался на 98% эффективен в определении рака молочной железы на стадии 1a. Кроме того, метод смог различить четыре основных подтипа рака молочной железы с точностью более 90%, что откроет путь к персонализированному лечению.