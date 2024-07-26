Тест на основе компьютерного зрения поможет предсказать деменцию

В последнем исследовании ученые протестировали эффективность TAS Test на 400 участниках проекта ISLAND. В ходе теста участники записывали, как быстро и ритмично они касаются большого пальца указательным пальцем. Эти движения сравнивались с результатами когнитивных тестов, проведённых в рамках проекта.

Профессор Джейн Алти отметила, что это крупнейшее исследование в своем роде. Результаты показали, что у участников с низкими когнитивными показателями наблюдались менее регулярные и медленные движения рук, что указывает на возможный риск деменции в будущем.

Метод использует специализированные алгоритмы компьютерного зрения и искусственный интеллект для анализа движений. Текущие тестирования продолжаются, и заинтересованные могут связаться с командой проекта ISLAND для участия.