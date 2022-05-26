Тестирование цифрового рубля россиянами стартует уже в 2023 году

По словам Центробанка России, запуск состоится уже в 2023 году. Это на год раньше, чем планировалось изначально. В рамках тестирования планируется использовать не только реальных пользователей, но и деньги.

Стоит отметить, что свою роль в происходящем сыграли и введённые против Центробанка санкции. Но в то же время в самой финансовой организации заявили, что данное решение было принято «добровольно и сознательно».

Ожидается, что уже в конце 2022 года в Госдуму будут направлены документы по регулированию цифрового рубля. Благодаря этому второй этап тестирования можно будет запустить уже в апреле 2023 года.