Тестирование цифрового рубля россиянами стартует уже в 2023 году

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Тестирование цифрового рубля россиянами стартует уже в 2023 годуНамечается что-то по-настоящему интересное и прорывное
Об этом много говорили, но вот, судя по всему, уже совсем скоро от слов перейдут к делу. Стало известно, когда начнётся тестирование платформы цифрового рубля с реальными пользователями.
По словам Центробанка России, запуск состоится уже в 2023 году. Это на год раньше, чем планировалось изначально. В рамках тестирования планируется использовать не только реальных пользователей, но и деньги.
Стоит отметить, что свою роль в происходящем сыграли и введённые против Центробанка санкции. Но в то же время в самой финансовой организации заявили, что данное решение было принято «добровольно и сознательно».
Ожидается, что уже в конце 2022 года в Госдуму будут направлены документы по регулированию цифрового рубля. Благодаря этому второй этап тестирования можно будет запустить уже в апреле 2023 года.